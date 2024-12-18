Гасперини: победа в Кубке Италии — цель «Аталанты» на сезон

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини заявил, что победа в Кубке Италии является целью команды на сезон, а также высказался о борьбе за чемпионство в Серии А.

«Кубок Италии — наша цель на сезон, особенно потому, что формула турнира позволяет нам быстро выйти в полуфинал и финал.

Наши амбиции? Об этом много говорят. Не то чтобы, если кто-то говорит о скудетто, он становится сильнее. Мы просто продолжаем играть в свои игры и делать всё, что в наших силах. Многие команды оторвались на несколько очков, мы же оказались очень высоко после серии заметных побед, но это всего лишь 16-й тур. Разговоры о скудетто в данный момент, когда в них участвует так много команд, ничего не добавляют», — приводит слова Гасперини Football Italia.

Напомним, ранее «Аталанта» выиграла 10 матчей Серии А подряд впервые в своей истории. Команда Гасперини занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 37 очков за 16 матчей, и опережает ближайшего преследователя в лице «Наполи» на два очка.