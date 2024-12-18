Главный тренер сборной России Валерий Карпин предстал в образе Деда Мороза

Пресс-служба сборной России по футболу поделилась фотографией главного тренера национальной команды и футбольного клуба «Ростов» Валерия Карпина в образе Деда Мороза.

Фото: Телеграм-канал сборной России по футболу

Карпин возглавляет «Ростов» с 2017 года, а сборную России — с 2021-го. По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги «Ростов» расположился на седьмом месте в турнирной таблице, записав в свой актив 26 очков. Перед зимней паузой команда выиграла четыре встречи подряд. В первом матче после паузы «Ростов» встретится с московским «Динамо».

Сборная России под руководством Валерия Карпина проводит только товарищеские матчи с весны 2022 года. Связано это с решением ФИФА и УЕФА отстранить все российские команды от международных турниров из-за событий на Украине.