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Комличенко: агент скинул видео с матча Головина в ЛЧ — у меня аж мурашки побежали!

Комличенко: агент скинул видео с матча Головина в ЛЧ — у меня аж мурашки побежали!
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Форвард «Ростова» Николай Комличенко высказался о мечте поиграть в Лиге чемпионов.

«Я так и не сыграл в Лиге чемпионов, не послушал этот гимн. Недавно с агентом разговаривали, посмеялись. Он был у Головина на Лиге чемпионов, скинул видео. Блин, у меня аж мурашки. Вообще кайф! Атмосфера, стадион и гимн. И он написал: «Брат, это мечта». Я говорю: «Да. Но только я никогда не слышал и смеюсь». Агент мне говорит: «Ничего. Всё ещё впереди». Ответил: «Ага. Нам пока не светит». Он: «Ну, может быть, в азиатской» (смеётся). Мечты, понятно, есть. Всё может быть. Хотя для нас дорога не везде открыта. Почему бы и нет? Всё может быть в этой жизни.

В Лиге Европы я играл. А Лига чемпионов — это мечта!» — сказал Комличенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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