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Игрок «Баварии» Мусиала перечислил свои самые счастливые моменты 2024 года

Игрок «Баварии» Мусиала перечислил свои самые счастливые моменты 2024 года
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21-летний полузащитник «Баварии» и сборной Германии Джамал Мусиала назвал свои самые счастливые моменты в 2024 году.

«Когда мы вышли вперёд в игре с «Арсеналом» в четвертьфинале Лиги чемпионов. Потом, когда Фонзи (Альфонсо Дэвис) забил в Мадриде, что вывело нас вперёд 1:0 в ответном матче полуфинала. Да и вообще весь Евро-2024 был моментом счастья: каждый гол, каждая встреча с болельщиками. Мой гол в матче открытия против Шотландии, победа в раунде 1/16 с Данией. Я был счастлив до игры с Испанией», — приводит слова Мусиалы Bayern & Germany в соцсети Х (ранее Twitter).

В нынешнем сезоне Мусиала принял участие в 21 матче «Баварии» во всех турнирах, в которых он отметился 12 голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 130 млн.

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