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В «Ленинградце» отреагировали на слухи об интересе к игроку «Локомотива» Радиковскому

В «Ленинградце» отреагировали на слухи об интересе к игроку «Локомотива» Радиковскому
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Генеральный директор «Ленинградца» Игорь Левит отреагировал на слухи в СМИ об интересе клуба к Дмитрию Радиковскому из «Локомотива». Функционер заявил, что впервые слышит о возможном подписании игрока железнодорожников.

«В первый раз слышу, что наш клуб заинтересован в подписании Дмитрия Радиковского из «Локомотива». Точно не ведём такие переговоры», — сказал Левит в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Ранее издание Legalbet сообщало, что Радиковский может уйти из «Локомотива» в «Ленинградец» этой зимой. Дмитрий преимущественно выступает за молодёжку железнодорожников. Его сравнивают с Артёмом Дзюбой из-за внушительных габаритов — рост игрока составляет около двух метров.

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