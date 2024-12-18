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Агент Бабича прояснил позицию футболиста по будущему в «Спартаке»

Агент Бабича прояснил позицию футболиста по будущему в «Спартаке»
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Агент 28-летнего защитника «Спартака» Срджана Бабича Мануэль Стоянович заявил, что сербский футболист не намерен покидать московский клуб в зимнее трансферное окно. Бабич выступает за красно-белых с лета 2023 года.

«Будет ли Бабич рассматривать варианты с уходом из «Спартака» в зимнее трансферное окно? Нет, он останется в «Спартаке», — приводит слова Стояновича Metaratings.

Действующий контракт сербского футболиста со «Спартаком» рассчитан до лета 2026 года. В нынешнем сезоне защитник провёл 19 матчей во всех турнирах, забил два гола и сделал одну результативную передачу. По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков).

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