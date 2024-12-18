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Футбольный клуб «Пари НН» объявил об упразднении второй команды

Футбольный клуб «Пари НН» объявил об упразднении второй команды
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Пресс-служба «Пари НН» объявила об упразднении второй команды, которая выступала в Леон Второй лиге (дивизион «Б»).

«Решением руководящих органов клуба вторая команда упраздняется. После реформы в МФЛ примут участие 32 команды, разделённые на два дивизиона, и наша «молодёжка» будет представлена в первом. Эта команда станет важной частью вертикали ФК «Пари НН» в подготовке и развитии молодых игроков», — сказано в сообщении «Пари НН», которое было опубликовано в телеграм-канале клуба.

Первую часть нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги «Пари НН» завершил на 12-м месте в турнирной таблице, набрав 16 очков по результатам 18 проведённых матчей.

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