Дмитрий Радченко — о Винисиусе: награда нашла своего героя, конфликт улажен

Бывший российский футболист Дмитрий Радченко прокомментировал признание форварда «Реала» Винисиуса Жуниора лучшим футболистом 2024 года по версии ФИФА.

«Было предсказуемо, что Винисиус выиграет награду лучшему футболисту года от ФИФА после того, как ему не дали «Золотой мяч». На мой взгляд, Винисиус больше заслуживал «Золотой мяч», чем Родри. Мы знаем, что это была скандальная история, но награда всё-таки нашла своего героя и конфликт улажен», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Ранее стало известно, что 24-летний нападающий мадридского «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор был признан лучшим футболистом 2024 года на церемонии The Best от ФИФА. В октябре 2024 года считавшийся фаворитом Винисиус стал вторым в голосовании за престижную награду «Золотой мяч», пропустив на первую строчку испанского полузащитника «Манчестер Сити» Родри.