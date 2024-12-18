Комличенко описал тремя словами серию «Ростова» без побед в восьми матчах

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко высказался о длительной серии южного клуба без побед. На определённом отрезке ростовчане не могли выиграть восемь матчей подряд.

— Как бы ты в трёх словах описал промежуток с середины сентября до начала ноября для «Ростова»: ни одной победы в восьми матчах?

— Неприятно. Больно. Обидно.

— Как так получилось?

— Нет одной причины. Мы же не стали все вдруг плохими футболистами. Все игры складывалось по-разному. Где-то просто не залетало, где-то не дорабатывали, где-то нас обыграли, как в матче с «Акроном», где-то просто средне играли. Всё было по-разному. Мы переживали. Но не плакались, что всё плохо. Просто работали дальше. Георгич в этом плане нас здорово мотивировал. Он всё видел, и не было паники, — сказал Комличенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.