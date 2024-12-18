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Экс-игрок «Спартака» Мор: Барко напоминает мне Месси

Экс-игрок «Спартака» Мор: Барко напоминает мне Месси
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Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор сравнил футболиста красно-белых Эсекьеля Барко с аргентинским нападающим «Интер Майами» Лионелем Месси. Барко забил восемь голов в 17 матчах осенней части нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги.

«Когда Барко двигается с мячом, он на каждом шаге его продвигает. Он очень быстро перебирает ногами, быстро бежит, при этом на каждое касание ведёт мяч и может уйти в любую сторону. В этом плане он напоминает другого аргентинца — Месси», — заявил Мор в эфире «Матч ТВ».

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков).

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