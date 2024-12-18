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Тренер «Аталанты» Гасперини высказался о признании Лукмана игроком года в Африке

Тренер «Аталанты» Гасперини высказался о признании Лукмана игроком года в Африке
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Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини отреагировал на то, что нападающий итальянского клуба и сборной Нигерии Адемола Лукман был признан игроком года в Африке.

«На протяжении многих лет целью «Аталанты» было совершенствование игроков и достижение ими больших высот. Это не моя заслуга, это заслуга всех в «Аталанте», кто помогает игрокам расти, и, конечно, заслуга самих игроков. У них есть всё, что нужно, мы просто помогаем им в этом», — приводит слова Гасперини Football Italia.

В прошедшем сезоне Адемола Лукман провёл за клуб во всех турнирах 45 матчей, в которых забил 17 мячей и отдал девять голевых передач.

На эту награду также претендовали игрок «Брайтона» Симон Адингра, нападающий дортмундской «Боруссии» Серу Гирасси, защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими и игрок «Мамелоди Сандаунс» Ронвен Уильямс.

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