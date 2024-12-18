Массимо Амброзини составил символическую сборную из бывших игроков «Милана»

Бывший полузащитник «Милана» Массимо Амброзини составил символическую сборную из бывших игроков «россонери».

«Я сделаю уточнение: я назвал игроков, с которыми у меня связано больше всего воспоминаний. В воротах — Себастьяно Росси, в защите — Мауро Тассотти, Алессандро Костакурта, Франко Барези и Паоло Мальдини. В полузащите я поставил Роберто Донадони, Франка Райкарда и Андреа Пирло. Мне очень жаль, что я оставил без внимания Кларенса Зеедорфа, но мне пришлось сделать выбор. Донадони был сумасшедшим игроком.

Впереди я поставил Рикардо Кака, который был первым современным треквартистой, за Марко ван Бастеном и Андреем Шевченко. Мне жаль, что пришлось оставить без внимания таких игроков, как Индзаги и Зеедорф», — приводит слова Амброзини Milan News.