Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Массимо Амброзини составил символическую сборную из бывших игроков «Милана»

Массимо Амброзини составил символическую сборную из бывших игроков «Милана»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший полузащитник «Милана» Массимо Амброзини составил символическую сборную из бывших игроков «россонери».

«Я сделаю уточнение: я назвал игроков, с которыми у меня связано больше всего воспоминаний. В воротах — Себастьяно Росси, в защите — Мауро Тассотти, Алессандро Костакурта, Франко Барези и Паоло Мальдини. В полузащите я поставил Роберто Донадони, Франка Райкарда и Андреа Пирло. Мне очень жаль, что я оставил без внимания Кларенса Зеедорфа, но мне пришлось сделать выбор. Донадони был сумасшедшим игроком.

Впереди я поставил Рикардо Кака, который был первым современным треквартистой, за Марко ван Бастеном и Андреем Шевченко. Мне жаль, что пришлось оставить без внимания таких игроков, как Индзаги и Зеедорф», — приводит слова Амброзини Milan News.

Материалы по теме
Амброзини: «Милан» испытывает наибольшие трудности в Серии А пропорционально силе состава
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android