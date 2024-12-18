Руслан Пименов: лучший футболист 2024 года — Родри, а не Винисиус

Бывший российский футболист Руслан Пименов считает, что лучшим футболистом уходящего года является полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри.

«Согласен, что Анчелотти признали лучшим тренером года по версии ФИФА. Но лучшим футболистом этого года для меня является Родри, а не Винисиус и Карвахаль», — сказал Пименов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, Родри выиграл «Золотой мяч» — 2024. Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор получил награду лучшему футболисту 2024 года от ФИФА. По итогам голосования бразильский футболист опередил таких конкурентов, как Джуд Беллингем, Килиан Мбаппе, Даниэль Карвахаль, Федерико Вальверде (все — «Реал» Мадрид), Лионель Месси («Интер Майами»), Ламин Ямаль («Барселона»), Эрлинг Холанд, Родри (оба — «Манчестер Сити»), Флориан Вирц («Байер») и завершивший карьеру Тони Кроос.