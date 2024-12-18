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Червиченко — о прорыве года: ни у кого не увидел большего прогресса, чем у Батракова

Червиченко — о прорыве года: ни у кого не увидел большего прогресса, чем у Батракова
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Экс-президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался о 19-летнем полузащитнике московского «Локомотива» Алексее Батракове.

«Батраков — прорыв года в российском футболе. На мой взгляд, он выделялся в течение всего года. Даже если кто-то и был ещё, у меня всегда будет предпочтение к россиянину. Я ни у кого не увидел большего прогресса, чем у Батракова», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

За основной состав «Локомотива» Батраков выступает с 2024 года. Его контрактное соглашение с клубом рассчитано до 2027 года. В нынешнем сезоне на счету Батракова 23 матча за «Локомотив» во всех турнирах, в которых он записал в свой актив 11 забитых голов и восемь результативных передач.

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