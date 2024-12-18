Комличенко: мечтаю забить 100 мячей до 30 лет, сыграть в ЛЧ и на крупном турнире сборных

29-летний форвард «Ростова» Николай Комличенко рассказал, что мечтает успеть сделать до 30-летнего юбилея. Он озвучил сразу несколько заветных желаний — преодолеть отметку в 100 голов, сыграть в Лиге чемпионов и защищать цвета сборной России на крупном турнире.

«Много о чём мечтаю. Забить 100 мячей до тридцатилетия. Сыграть в Лиге чемпионов. Сыграть за сборную на крупном турнире. Видишь, как получается — я мечтатель! Ещё много нереализованного. Но, как говорится, мечты нужны, чтобы о них мечтать», — сказал Николай Комличенко в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.