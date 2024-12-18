Олег Шатов: третье место «Урала» — это неудовлетворительная работа с нашей стороны

Тренер «Урала» Олег Шатов высказался об итогах первой половины сезона Мелбет Первой лиги для екатеринбургской команды.

«Третье место — это неудовлетворительная работа с нашей стороны. А задачи у команды перед сезоном стояли серьёзные, большие. Это выход в Премьер-Лигу. Да, были матчи, где мы не добрали очки, где у нас что-то не получалось. Но тем и прекрасен футбол, что итог мы узнаем только по весне после последнего тура.

Сейчас всё в наших руках, всё в наших ногах, а в первую очередь головах футболистов. Они должны понимать, что на нас большая ответственность перед Екатеринбургом. Мы сейчас поедем на тренировочные сборы, где у нас будет больше времени для хорошей подготовки, чтобы выполнить задачу. Впереди ещё много игр. Отрыв не такой большой, и мы должны занимать первое или второе место», — приводит слова Шатова пресс-служба клуба в телеграм-канале.

По итогам осенней части сезона «Урал» занимает третье место в турнирной таблице Первой лиги — в зоне стыковых матчей за повышение в классе. На счету екатеринбуржцев 37 очков в 21 игре.