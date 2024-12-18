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Червиченко назвал Максименко лучшим футболистом «Спартака» в этом сезоне РПЛ

Червиченко назвал Максименко лучшим футболистом «Спартака» в этом сезоне РПЛ
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Экс-президент московского «Спартака» Андрей Червиченко назвал вратаря Александра Максименко лучшим игроком красно-белых в этом сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Максименко — подтверждённая стабильность. Он в этом году просто подтвердил свой класс, в котором некоторые сомневались. Но я не сомневался в его классе. Максименко спокойно играет на своём уровне и может лучше. Его можно назвать лучшим футболистом «Спартака» в этом сезоне РПЛ», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Максименко 26 лет, за первую команду красно-белых голкипер выступает с 2018 года. В нынешнем сезоне вратарь провёл 18 матчей в рамках Российской Премьер-Лиги, пропустив 14 мячей. 11 раз Александр оставил свои ворота в неприкосновенности.

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