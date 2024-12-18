Адвокат Сафонова отметил, что экс-супруга Матвея в суде «позиционирует себя как жертва»

Андрей Крючков, являющийся адвокатом голкипера «ПСЖ» и сборной России по футболу Матвея Сафонова, высказался о позиции бывшей супруги футболиста и её представителей в судебном процессе.

«Анастасия Сафонова позиционирует себя в суде и в своих соцсетях как жертва, но в чем её жертвенность? Ни ей, ни ребёнку ничего не угрожает. Они ни в чём не нуждаются. Отец ребёнка полностью организовал комфортные условия для мамы и дочери, подарил квартиру (к слову сказать, её стоимость сейчас составляет около 60 млн рублей), ежемесячно продолжает перечислять значительные суммы на содержание дочери, которые в десятки раз превышают суммы, установленные государством для этих же целей для российских детей», — приводит слова адвоката Сафонова «Матч ТВ».

11 декабря стало известно, что Матвей Сафонов окончательно проиграл суд своей бывшей жене Анастасии. Вратарь обжаловал это решение, вынесенное в августе 2024 года, однако кассационная инстанция оставила в силе постановление по долгу Сафонова в 60 млн рублей. Отмечалось, что суд обязал футболиста отдавать четверть зарплаты экс-супруге на расходы на ребёнка. 17 декабря Хорошёвский районный суд города Москвы отклонил один из исков вратаря сборной России по футболу и французского «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова к бывшей жене Анастасии Казачек.