Радимов: Сергей Семак — лучший тренер России в 2024 году

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов назвал Сергея Семака, возглавляющего сине-бело-голубых, лучшим тренером России в 2024 году.

«Сергей Семак – лучший тренер России в 2024 году. В этом году «Зенит» под руководством Сергея Николаевича выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок страны. И сейчас петербургская команда вместе с «Краснодаром» возглавляет турнирную таблицу РПЛ. Что ещё надо?» — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

На зимний перерыв «Зенит» ушёл на втором месте в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 39 очков, отставая от лидирующего «Краснодара» по дополнительным показателям. «Спартак» занимает третье место, записав в свой актив 37 очков.