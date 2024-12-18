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Радимов: Сергей Семак — лучший тренер России в 2024 году

Радимов: Сергей Семак — лучший тренер России в 2024 году
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Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов назвал Сергея Семака, возглавляющего сине-бело-голубых, лучшим тренером России в 2024 году.

«Сергей Семак – лучший тренер России в 2024 году. В этом году «Зенит» под руководством Сергея Николаевича выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок страны. И сейчас петербургская команда вместе с «Краснодаром» возглавляет турнирную таблицу РПЛ. Что ещё надо?» — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

На зимний перерыв «Зенит» ушёл на втором месте в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 39 очков, отставая от лидирующего «Краснодара» по дополнительным показателям. «Спартак» занимает третье место, записав в свой актив 37 очков.

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