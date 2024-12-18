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Полиция задержала 16 фанатов «Атлетико», разгромивших китайский базар — Relevo

Полиция задержала 16 фанатов «Атлетико», разгромивших китайский базар — Relevo
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Полиция Испании произвела 16 арестов из-за инцидентов с применением насилия, произошедших в воскресенье, 15 декабря, возле домашнего стадиона «Метрополитано» после матча 17-го тура Примеры между мадридским «Атлетико» и «Хетафе» (1:0). Об этом сообщает Relevo.

Испания — Примера . 17-й тур
15 декабря 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
1 : 0
Хетафе
Хетафе
1:0 Сёрлот – 69'    

По информации источника, некоторые из задержанных были одеты в атрибутику мадридского клуба. В инциденте приняли участие около 50 человек. «Ультрас», как их описала полиция, искали других радикальных фанатов и ворвались на китайский базар, где разбили стеклянные витрины и угрожали владельцу и другим посетителям.

Сообщается, что возраст задержанных составил от 16 до 25 лет. Расследование продолжается, и сейчас полиция пытается установить, являются ли они членами клуба болельщиков и к какой группировке принадлежат.

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