Полиция задержала 16 фанатов «Атлетико», разгромивших китайский базар — Relevo

Полиция Испании произвела 16 арестов из-за инцидентов с применением насилия, произошедших в воскресенье, 15 декабря, возле домашнего стадиона «Метрополитано» после матча 17-го тура Примеры между мадридским «Атлетико» и «Хетафе» (1:0). Об этом сообщает Relevo.

По информации источника, некоторые из задержанных были одеты в атрибутику мадридского клуба. В инциденте приняли участие около 50 человек. «Ультрас», как их описала полиция, искали других радикальных фанатов и ворвались на китайский базар, где разбили стеклянные витрины и угрожали владельцу и другим посетителям.

Сообщается, что возраст задержанных составил от 16 до 25 лет. Расследование продолжается, и сейчас полиция пытается установить, являются ли они членами клуба болельщиков и к какой группировке принадлежат.