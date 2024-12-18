Комличенко высказался о возможном уходе Карпина из «Ростова» на фоне моральной усталости

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко отреагировал на разговоры о возможном уходе Валерия Карпина с поста главного тренера южной команды.

«Георгич сколько уже в «Ростове»? Если тотал брать, то лет семь, наверное. Даже больше. Когда тренер так долго в одной команде, она становится тренерской. Но всё в этой жизни бывает. Карпин уже уходил. Как он говорит: «Никто не умер. Никакой трагедии не случилось. Жизнь продолжается». Мы профессиональные футболисты. О его уходе сейчас никто не задумывается. На повестке нет этого вопроса.

Он тоже человек. Такой же, как и мы. Насколько я знаю, они решили, что дочка пойдёт в школу в Эстонии. Они уехали. Без семьи очень тяжело. Всё это откладывается: усталость от переездов накапливается, плюс были неудовлетворительные результаты. Такой фон сложился для СМИ. Но в команде мы работали, и на нас это никак не отражалось, — сказал Комличенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.