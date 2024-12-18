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Стало известно, какие игроки претендуют на звание лучшего гола РПЛ в ноябре и декабре

Российская Премьер-Лига на своём официальном сайте объявила имена игроков, чьи голы в матчах внутреннего первенства претендуют на звание лучшего в ноябре и декабре. На награду номинированы восемь футболистов. В их число вошли:

— Игорь Лещук («Динамо» Москва), гол «Ахмату»;

— Эсекьель Барко («Спартак»), гол «Краснодару»;

— Тео Бонгонда («Спартак»), гол ЦСКА;

— Хуан Босельи («Пари НН»), гол «Динамо» Москва;

— Луис Чавес («Динамо»), гол «Пари НН»;

— Максим Самородов («Ахмат»), гол «Крыльям Советов»;

— Доминик Ороз («Крылья Советов»), гол «Ахмату»;

— Родриго Саравия («Ростов»), гол «Пари НН».

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков).