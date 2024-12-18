Стало известно, какие игроки претендуют на звание лучшего гола РПЛ в ноябре и декабре

Российская Премьер-Лига на своём официальном сайте объявила имена игроков, чьи голы в матчах внутреннего первенства претендуют на звание лучшего в ноябре и декабре. На награду номинированы восемь футболистов. В их число вошли:
— Игорь Лещук («Динамо» Москва), гол «Ахмату»;
— Эсекьель Барко («Спартак»), гол «Краснодару»;
— Тео Бонгонда («Спартак»), гол ЦСКА;
— Хуан Босельи («Пари НН»), гол «Динамо» Москва;
— Луис Чавес («Динамо»), гол «Пари НН»;
— Максим Самородов («Ахмат»), гол «Крыльям Советов»;
— Доминик Ороз («Крылья Советов»), гол «Ахмату»;
— Родриго Саравия («Ростов»), гол «Пари НН».
По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков).