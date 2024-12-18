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Радченко считает, что «Зениту» нужно усилить позицию центрального защитника

Радченко считает, что «Зениту» нужно усилить позицию центрального защитника
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Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Дмитрий Радченко считает, что сине-бело-голубым нужно усилить позицию центрального защитника. Радченко полагает, что последние матчи перед зимним перерывом показали необходимость доукомплектования этой зоны.

«Зенит» — укомплектованная команда, но клубу не помешают хорошие игроки в центральную линию защиты. В последних матчах были видны пробелы именно в этой зоне», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

По состоянию на сегодняшний день «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 39 очков.

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