Радченко считает, что «Зениту» нужно усилить позицию центрального защитника

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Дмитрий Радченко считает, что сине-бело-голубым нужно усилить позицию центрального защитника. Радченко полагает, что последние матчи перед зимним перерывом показали необходимость доукомплектования этой зоны.

«Зенит» — укомплектованная команда, но клубу не помешают хорошие игроки в центральную линию защиты. В последних матчах были видны пробелы именно в этой зоне», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

По состоянию на сегодняшний день «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 39 очков.