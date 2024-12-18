Комличенко: не знаю, сколько денег мне нужно, но точно не 30 и не 100 тысяч в месяц

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко ответил на вопрос, сколько денег ему нужно для комфортной жизни в месяц. Он признался, что тратит в месяц около полумиллиона.

— Популярный вопрос, который задают всем футболистам — сколько тебе нужно денег в месяц для комфортной жизни?

— Ха-ха-ха. Серьёзно? Я не знаю. Но не 30 тысяч. И не 100 тысяч. Будем реалистами. Это не те цифры. И все это понимают. Для комфортной жизни чем больше, тем лучше. Чем больше ты будешь зарабатывать, тем качественнее продукты будешь покупать. Тем больше и обширнее будет список этих продуктов. Пойдёшь на рынок и купишь не килограмм яблок, а килограмм гранатов. Возьмёшь помидоры не за 300 рублей. И то, 300 — это дорого!

Можешь чаще заказывать себе хорошую доставку или сходить в ресторан. Назови мне того, кто скажет: «Да не, я получаю миллион рублей, но буду экономить и ходить только в «Пятёрочку». Ну нет такого! Кто бы сколько ни лукавил. У кого семья, дети, аренда квартиры — выходит нормальная сумма в месяц.

— У тебя примерно сколько?

— Я не знаю.

— Больше 500 тысяч? Самый честный ответ был у Мостового, который ответил: больше миллиона.

— У меня есть вопросы родительской помощи, родственникам, всегда нужно уделять внимание жене, обязательно! Вложились в квартиру. Обслуживание дома, аренда квартиры. Обслуживание машин. Детские садики. Всё это складывается в неплохую сумму. Я не скажу, что трачу на себя эти деньги. Они идут в семью. Потому что могу позволить. Когда не смогу позволять, придётся где-то срезать (смеётся). Оно так и выходит — около полумиллиона, когда-то больше. Когда хороший месяц, хорошее настроение — можешь что-то ещё себе позволить. Это нормально!

— Подытожим: Николай Комличенко тратит в среднем больше полумиллиона в месяц?

— Со всем вместе, наверное, да. Я на цены смотрю. Пойти на рынок — 30 тысяч сразу улетело. Хочешь вкусные продукты — давай! Садик, два ребёнка, ещё там! — сказал Комличенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.