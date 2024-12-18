Комличенко: у Глебова при слове «Спартак» уже включается защитная реакция

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко отреагировал на слухи о возможном переходе капитана южной команды Данила Глебова в московский «Спартак». Форвард рассказал, что в команде смеются над этой информацией в СМИ, так как она появляется уже несколько трансферных окон подряд.

«У Глебова при слове «Спартак» уже включается защитная реакция. Он абсолютно спокоен. Мы тоже шутим постоянно. Уже сколько трансферных окон — Глебов в «Спартак». Смеёмся и шутим», — сказал Комличенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Ранее сообщалось, что «Спартак» не стал покупать Глебова прошлым летом из-за завышенных финансовых требований «Ростова».