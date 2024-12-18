Тренер «Елимая» Колодин: из России меня особо никто не зовёт работать

Бывший российский футболист Денис Колодин рассказал о своей работе в казахстанском «Елимае», а также высказался о вероятности продолжения тренерской карьеры в России.

«Мой друг Андрей Карпович стал в 2022 году тренером «Актобе» и позвал меня к себе в штаб. Так что мы с ним работаем давно, вместе завоевали три медали, попадали в еврокубки. А больше меня никто не зовёт. Из России меня тоже особо никто не зовёт, поэтому я остаюсь в Казахстане», – приводит слова Колодина Metaratings.

42-летний Колодин завершил профессиональную карьеру игрока в 2016 году. С 2017-го он работает тренером. «Елимай» по итогам сезона-2024 занял шестое место в турнирной таблице чемпионата Казахстана. Клуб был основан только в 2022 году. Денис Колодин во время карьеры футболиста выступал за такие команды, как «Уралан», «Крылья Советов», московское «Динамо», «Ростов», «Сокол» и «Алтай». Также он играл за сборную России, в составе которой стал бронзовым призёром чемпионата Европы — 2008.