«Восторжествовала справедливость». Наумов — о признании Винисиуса лучшим игроком года

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал признание форварда «Реала» Винисиуса Жуниора лучшим футболистом 2024 года по версии ФИФА.

«В случае с признанием Винисиуса лучшим футболистом года по версии ФИФА восторжествовала справедливость. Винисиус более стабилен, чем Родри. А мастерство футболиста отличается тем, что он все матчи проводит на высоком уровне. У Винисиуса такое есть — он все матчи проводит не ниже определённой планки. Его мастерство оценили по достоинству», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Ранее стало известно, что 24-летний нападающий мадридского «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор был признан лучшим футболистом 2024 года на церемонии The Best от ФИФА. В октябре 2024 года считавшийся фаворитом Винисиус стал вторым в голосовании за престижную награду «Золотой мяч», пропустив на первую строчку испанского полузащитника «Манчестер Сити» Родри.