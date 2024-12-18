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«Химки» объявили об уходе Николая Оленева с поста генерального директора клуба

«Химки» объявили об уходе Николая Оленева с поста генерального директора клуба
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Пресс-служба подмосковных «Химок» объявила, что Николай Оленев покидает пост генерального директора клуба. Ранее стало известно, что главный инвестор «Химок» Туфан Садыгов находится под домашним арестом.

«Николай Оленев покидает пост генерального директора ФК «Химки». Николай Сергеевич занимал эту должность с сентября 2022 года, в период его работы состоялось наше возвращение в РПЛ по итогам минувшего сезона. Благодарим Николая Оленева за совместную работу и желаем новых успехов!» — сказано в сообщении «Химок», которое было опубликовано в телеграм-канале клуба.

После 18 сыгранных туров «Химки» заработали 16 очков и располагаются на 13-й строчке в турнирной таблице чемпионата России. В прошедшем туре подопечные Франка Артиги разгромно уступили московскому «Динамо» (1:4).

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