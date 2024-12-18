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В «Бунёдкоре» подтвердили интерес «Спартака», «Зенита» и ЦСКА к 17-летнему защитнику

В «Бунёдкоре» подтвердили интерес «Спартака», «Зенита» и ЦСКА к 17-летнему защитнику
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В узбекском «Бунёдкоре» подтвердили заинтересованность московских «Спартака» и ЦСКА, а также санкт-петербургского «Зенита» 17-летним центральным защитником Азизбеком Тулкинбековым. Ранее об интересе со стороны клубов РПЛ сообщал журналист Иван Карпов.

«Заинтересованность от этих клубов действительно есть, но официальных предложений по Тулкинбекову пока нет», — приводит слова представителя «Бунёдкора» Sport24.

17-летний Тулкинбеков является воспитанником «Бунёдкора». В минувшем сезоне защитник принял участие в 21 матче команды во всех турнирах, в которых забил один гол. Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до 31 декабря 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 250 тыс.

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