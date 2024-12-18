Генич высказался о прогрессе Угальде в «Спартаке»

Известный спортивный журналист и комментатор Константин Генич высказался о прогрессе форварда «Спартака» Манфреда Угальде. Эксперт проголосовал за 22-летнего костариканца при выборе лучшего футболиста Российской Премьер-Лиги в ноябре и декабре 2024 года.

«У нас не так часто футболист забивает три мяча, а четыре, ещё и в дерби – уж подавно. Не только покером в дерби, но и своей трудоспособной игрой Угальде очень классно себя проявил в последних месяцах. Забил немало мячей и по праву сейчас является лучшим бомбардиром РПЛ», — приводит слова Константина Генича официальный сайт Российской Премьер-Лиги.