Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Рондон — об игре против Рюдигера: на данном этапе карьеры буду радоваться как ребёнок

Рондон — об игре против Рюдигера: на данном этапе карьеры буду радоваться как ребёнок
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший нападающий «Рубина», «Зенита» и ЦСКА Хосе Саломон Рондон, ныне выступающий за мексиканскую «Пачуку», высказался о защитнике мадридского «Реала» Антонио Рюдигере в преддверии очной встречи в финале Межконтинентального кубка. Матч состоится сегодня, 18 декабря.

Межконтинентальный кубок — 2024 . Финал
18 декабря 2024, среда. 20:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Пачука
Пачука-де-Сото, Мексика
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я сталкивался с ним пару раз в Англии. Я знаю, что он довольно назойлив и любит досаждать нападающим. Это его манера игры, и его уважают. Я сталкивался с разными защитниками, с ван Дейком или Йерри Миной в сборной, который тоже довольно тяжёлый. Они центральные защитники, их работа заключается в том, чтобы заставить тебя потерять контроль, но на данном этапе моей карьеры я буду радоваться этому как ребёнок. Я знаю, какие уловки есть у Рюдигера, и не буду обращать на него внимания», — приводит слова Рондона AS.

Материалы по теме
Саломон Рондон высказался о предстоящем финале Межконтинентального кубка с «Реалом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android