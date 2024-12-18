Рондон — об игре против Рюдигера: на данном этапе карьеры буду радоваться как ребёнок

Бывший нападающий «Рубина», «Зенита» и ЦСКА Хосе Саломон Рондон, ныне выступающий за мексиканскую «Пачуку», высказался о защитнике мадридского «Реала» Антонио Рюдигере в преддверии очной встречи в финале Межконтинентального кубка. Матч состоится сегодня, 18 декабря.

«Я сталкивался с ним пару раз в Англии. Я знаю, что он довольно назойлив и любит досаждать нападающим. Это его манера игры, и его уважают. Я сталкивался с разными защитниками, с ван Дейком или Йерри Миной в сборной, который тоже довольно тяжёлый. Они центральные защитники, их работа заключается в том, чтобы заставить тебя потерять контроль, но на данном этапе моей карьеры я буду радоваться этому как ребёнок. Я знаю, какие уловки есть у Рюдигера, и не буду обращать на него внимания», — приводит слова Рондона AS.