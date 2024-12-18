Шнякин: Угальде показал, за что «Спартак» отдал все эти миллионы

Известный футбольный комментатор Дмитрий Шнякин высказался о результативной игре Манфреда Угальде за московский «Спартак». Журналист проголосовал за 22-летнего костариканца при выборе лучшего футболиста чемпионата России в ноябре и декабре 2022 года. Шнякин считает, что успел Угальде — это история про труд и терпение. Манфред оправдал вложенные в него московским клубом деньги.

«В этот месяц, как ребёнок, тыкал всех в свой телеграм-пост, написанный ещё весной. Там расписывал, как потрясно открывается и прессингует Угальде, пусть и не забивает мячей. И вот посыпалось. Значит, это простая и важная история про труд и терпение. Дождался голопада. Поймав одну волну с Барко, Маркиньосом и остальными, Угальде показал, за что отдали все эти миллионы», — приводит слова Дмитрия Шнякина официальный сайт РПЛ.