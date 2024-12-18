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Нигматуллин: я не поклонник Винисиуса, в плане футбола Ямаль мне более симпатичен

Нигматуллин: я не поклонник Винисиуса, в плане футбола Ямаль мне более симпатичен
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Бывший российский голкипер Руслан Нигматуллин прокомментировал признание форварда «Реала» Винисиуса Жуниора лучшим футболистом 2024 года по версии ФИФА, а также высказался о победе наставника «сливочных» Карло Анчелотти в номинации «Лучший тренер года».

«Я, мягко говоря, не поклонник «творчества» Винисиуса. Это неоднозначный год. Тот же Ямаль более симпатичен в плане футбола, отношения к жизни и к другим людям.

Что касается признания Анчелотти лучшим тренером года, ему дали эту награду за победу в Лиге чемпионов. Хотя победу на чемпионате Европы тоже можно было бы отметить», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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