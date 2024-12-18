Аршавин объяснил, почему выбрал Угальде лучшим игроком РПЛ в ноябре и декабре

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин рассказал, почему проголосовал за нападающего «Спартака» Манфреда Угальде при определении лучшего игрока РПЛ по итогам ноября и декабря 2024 года.

«Блестяще провёл этот отрезок, много забил, являлся движущей силой «Спартака», — приводит слова Аршавина официальный сайт Российской Премьер-Лиги.

Напомним, за ноябрь и декабрь Угальде сыграл пять матчей, в которых забил девять голов и отдал два результативных паса. Ранее он был признан лучшим игроком «Спартака» за этот же период. Помимо Угальде, на награду претендовали Максим Осипенко, «Ростов» (пять матчей, четыре гола, одна результативная передача), Мирлинд Даку, «Рубин» (пять матчей, три гола, две результативные передачи), Эсекьель Барко, «Спартак» (пять матчей, три гола, одна результативная передача) и Николай Комличенко, «Ростов» (пять матчей, два гола, три результативные передачи).