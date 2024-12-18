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Комличенко оценил шансы капитана «Ростова» Осипенко заиграть в Италии

Комличенко оценил шансы капитана «Ростова» Осипенко заиграть в Италии
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Нападающий «Ростова» Николай Комличенко отреагировал на слухи об интересе «Ювентуса» к своему одноклубнику Максиму Осипенко.

«Не знаю, смог бы Осипенко заиграть в «Ювентусе». Я в Италии не играл и не следил за чемпионатом. Николай Николаевич [Писарев] — большой мастер, знает, как там и что. Шалимов недавно сказал, что там в первую очередь обращают внимание на оборону, на пропущенные. «Ростов» пока в этом плане не очень. Критерии есть для этого. «Ювентус» — это прям вообще топ-топ. Один из величайших клубов мира. То, что Макс мог бы играть в Серии А, — это 100%! В средних командах — вообще без разговоров. В этом я уверен», — сказал Комличенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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