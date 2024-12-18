Адвокат Сафонова: бывшая жена Матвея оказывает на него давление

Андрей Крючков, являющийся адвокатом голкипера «ПСЖ» и сборной России по футболу Матвея Сафонова, заявил, что бывшая супруга футболиста оказывает на него давление. Напомним, Анастасия и Матвей решают юридические споры в судах Москвы.

— Заявления Анастасии по датам часто совпадают с матчами «ПСЖ». Можно ли это расценивать как дополнительное давление, чтобы отвлечь Матвея от футбола?

— Моё личное мнение, что такого совпадения не может быть. Это очевидная попытка давления на Матвея. Хорошо, что мой подопечный давно морально устойчив к таким вещам, — приводит слова адвоката Сафонова «Матч ТВ».

11 декабря стало известно, что Матвей Сафонов окончательно проиграл суд своей бывшей жене Анастасии. Вратарь обжаловал это решение, вынесенное в августе 2024 года, однако кассационная инстанция оставила в силе постановление по долгу Сафонова в 60 млн рублей. Отмечалось, что суд обязал футболиста отдавать четверть зарплаты экс-супруге на расходы на ребёнка. 17 декабря Хорошёвский районный суд города Москвы отклонил один из исков вратаря сборной России по футболу и французского «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова к бывшей жене Анастасии Казачек.