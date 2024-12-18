«Интер» ускорил работу по трансферу экс-игрока ЦСКА Бийола — Галетти

Миланский «Интер» ускорил работу по трансферу защитника «Удинезе» и сборной Словении Яки Бийола, ранее выступавшего за московский ЦСКА. Переход может состояться уже в январе. Об этом сообщает журналист Руди Галетти в соцсети Х (ранее Twitter).

Также сообщается, что «Фиорентина», «Штутгарт» и «Наполи» запросили свежую информацию у «Удинезе» по футболисту.

Ранее стало известно, что в «Удинезе» будут готовы рассмотреть продажу футболиста за сумму около € 30 млн.

Бийол выступал за ЦСКА с 2018 по 2022 год. В составе московского клуба он сыграл 96 матчей и стал обладателем Суперкубка России. Летом 2022 года словенский полузащитник перешёл в «Удинезе» за € 4 млн.

В нынешнем сезоне итальянской Серии А словенец провёл 17 матчей, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей. По версии интернет-портала Transfermarkt рыночная стоимость Яки Бийола составляет € 18 млн.