Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Интер» ускорил работу по трансферу экс-игрока ЦСКА Бийола — Галетти

«Интер» ускорил работу по трансферу экс-игрока ЦСКА Бийола — Галетти
Аудио-версия:
Комментарии

Миланский «Интер» ускорил работу по трансферу защитника «Удинезе» и сборной Словении Яки Бийола, ранее выступавшего за московский ЦСКА. Переход может состояться уже в январе. Об этом сообщает журналист Руди Галетти в соцсети Х (ранее Twitter).

Также сообщается, что «Фиорентина», «Штутгарт» и «Наполи» запросили свежую информацию у «Удинезе» по футболисту.

Ранее стало известно, что в «Удинезе» будут готовы рассмотреть продажу футболиста за сумму около € 30 млн.

Бийол выступал за ЦСКА с 2018 по 2022 год. В составе московского клуба он сыграл 96 матчей и стал обладателем Суперкубка России. Летом 2022 года словенский полузащитник перешёл в «Удинезе» за € 4 млн.

В нынешнем сезоне итальянской Серии А словенец провёл 17 матчей, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей. По версии интернет-портала Transfermarkt рыночная стоимость Яки Бийола составляет € 18 млн.

Материалы по теме
«Интер» Милан разгромил «Лацио» в 16-м туре Серии А со счётом 6:0
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android