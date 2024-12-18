Андрей Канчельскис — о Винисиусе: «Золотой мяч» престижнее награды ФИФА

Бывший российский футболист Андрей Канчельскис прокомментировал признание нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора лучшим футболистом 2024 года по версии ФИФА.

«Признание Винисиуса лучшим футболистом года является заслуженным. А кого ещё награждать? Но «Золотой мяч» — это «Золотой мяч». Он престижнее награды ФИФА, разыгрывается очень давно. Его выигрывал и Лев Яшин. Но кто откажется от награды лучшего игрока года?» — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Ранее стало известно, что 24-летний нападающий мадридского «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор был признан лучшим футболистом 2024 года на церемонии The Best от ФИФА. В октябре 2024 года считавшийся фаворитом Винисиус стал вторым в голосовании за престижную награду «Золотой мяч», пропустив на первую строчку испанского полузащитника «Манчестер Сити» Родри.