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Андрей Канчельскис — о Винисиусе: «Золотой мяч» престижнее награды ФИФА

Андрей Канчельскис — о Винисиусе: «Золотой мяч» престижнее награды ФИФА
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Бывший российский футболист Андрей Канчельскис прокомментировал признание нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора лучшим футболистом 2024 года по версии ФИФА.

«Признание Винисиуса лучшим футболистом года является заслуженным. А кого ещё награждать? Но «Золотой мяч» — это «Золотой мяч». Он престижнее награды ФИФА, разыгрывается очень давно. Его выигрывал и Лев Яшин. Но кто откажется от награды лучшего игрока года?» — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Ранее стало известно, что 24-летний нападающий мадридского «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор был признан лучшим футболистом 2024 года на церемонии The Best от ФИФА. В октябре 2024 года считавшийся фаворитом Винисиус стал вторым в голосовании за престижную награду «Золотой мяч», пропустив на первую строчку испанского полузащитника «Манчестер Сити» Родри.

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