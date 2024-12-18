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Николай Наумов назвал Личку и Николича разочарованиями этого года

Николай Наумов назвал Личку и Николича разочарованиями этого года
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Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов высказался о тренерах Российской Премьер-Лиги. «Чемпионат» подводит итоги года, рассказывая о прорывах в различных видах спорта.

«Галактионов — прорыв года среди тренеров российских команд. Меня очень сильно разочаровал Личка. Я думал, что он продолжит держать уровень, но он сник, его команда играет не так уверенно. Также меня разочаровал Николич. Я считал, что он гораздо быстрее наладит игру ЦСКА, но пока у него не очень получается», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

На зимний перерыв «Зенит» ушёл на втором месте в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 39 очков, отставая от лидирующего «Краснодара» по дополнительным показателям. «Спартак» занимает третье место, записав в свой актив 37 очков.

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