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Булыкин: даже если «Локомотив» не сделает трансферы зимой, это боеспособная команда

Булыкин: даже если «Локомотив» не сделает трансферы зимой, это боеспособная команда
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Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от работы железнодорожников на трансферном рынке зимой 2025 года.

«Что касается усилений в «Локомотиве» зимой, усилить можно любую позицию. Усиляться можно до бесконечности. Однако клуб может совершить три точечных приобретения на позиции защитника, полузащитника и нападающего. Даже если клуб не совершит трансферы, «Локомотив» — боеспособная команда, которая может биться за высокие места.

Никто не ожидал, что после такой встряски состава и смены вектора развития у команды будут такие результаты. Футболисты показывают хорошую игру, с горящими глазами бьются за первые места. Это приятная неожиданность. Вполне возможно, что после зимней паузы продолжится так же, ведь «Локомотив» может выполнять высокие задачи. Клубу можно надеяться на хорошее место, если хорошо подготовятся зимой», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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