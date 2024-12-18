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Комличенко рассказал, как Карпин контролирует игроков «Ростова», находясь в сборной России

Комличенко рассказал, как Карпин контролирует игроков «Ростова», находясь в сборной России
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Нападающий «Ростова» Николай Комличенко рассказал, как Валерий Карпин контролирует игроков южной команды, находясь в сборной России.

— Нет только тактики. А так — то же самое: бегаем, зал. Нагрузки высокие. Даже, наверное, больше, чем в недельном цикле. Остаются его помощники, с которыми работаем. Но он всё контролирует. Ему приходят отчёты по пробегу. Если кто-то плохо тренировался, он вечером напишет: «Как дела? Что случилось? Почему так?» Откосить или филонить — без шансов.

— У тебя что-то такое было?
— Недавно. Было плохое настроение утром, после трёх выходных, как это обычно бывает. Тяжело втягиваешься. Тренировку провёл вяло. Сразу вечером: «Николай, добрый вечер!» Сразу всё понимаешь (смеётся).

— Настроение появляется?
— Настроения, наоборот, не прибавляется. На следующий день — да, появляется. Сразу — оп — всё хорошо, — сказал Комличенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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