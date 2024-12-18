Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Николай Комличенко: поддерживаю Карпина — лучше пиво, чем кола!

Николай Комличенко: поддерживаю Карпина — лучше пиво, чем кола!
Комментарии

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко рассказал о своём отношении к пиву во время восстановления от матчей.

— Многие возбудились после слов Глушенкова про восстановление с помощью пива. Как у тебя с этим обстоят дела?
— У меня великолепно (смеётся)! Восстановление — самая главная часть в футболе! Лучше пиво, чем кола. Я поддерживаю главного тренера сборной и «Ростова».

— Сколько допустимо выпить?
— Парочку бутылок.

— Тем более в Ростове популярны пиво и раки.
— Пиво и раки. Ещё сушёная рыба — рыбец, лещ. Это нормально в умеренных количествах. Все всё понимают. Стали профессиональнее в этом плане, — сказал Комличенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Материалы по теме
«Я часто хожу в магазин за продуктами. Цены — пипец!» Комличенко ярко провожает год
Эксклюзив
«Я часто хожу в магазин за продуктами. Цены — пипец!» Комличенко ярко провожает год
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android