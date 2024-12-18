Николай Комличенко: поддерживаю Карпина — лучше пиво, чем кола!

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко рассказал о своём отношении к пиву во время восстановления от матчей.

— Многие возбудились после слов Глушенкова про восстановление с помощью пива. Как у тебя с этим обстоят дела?

— У меня великолепно (смеётся)! Восстановление — самая главная часть в футболе! Лучше пиво, чем кола. Я поддерживаю главного тренера сборной и «Ростова».

— Сколько допустимо выпить?

— Парочку бутылок.

— Тем более в Ростове популярны пиво и раки.

— Пиво и раки. Ещё сушёная рыба — рыбец, лещ. Это нормально в умеренных количествах. Все всё понимают. Стали профессиональнее в этом плане, — сказал Комличенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.