Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Спартак» по уровню футболистов не хуже «Зенита». Шалимов сравнил составы двух клубов

«Спартак» по уровню футболистов не хуже «Зенита». Шалимов сравнил составы двух клубов
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший главный тренер «Урала» и «Краснодара» Игорь Шалимов сравнил составы московского «Спартака» и санкт-петербургского «Зенита». По мнению специалиста, в данный момент состав красно-белых сильнее состава сине-бело-голубых практически на каждой отдельной позиции.

«Считаю, что «Спартак» по уровню футболистов не хуже. Оборона, за исключением позиции левого защитника, не слабее. В атаке Угальде забил больше форвардов «Зенита», вместе взятых. Слева в атаке видим противостояние Мостовой/Педро против Маркиньоса, и спартаковец сильнее. В паре Глушенков — Бонгонда сильнее россиянин, хотя концовку спартаковец выдал отличную.

В середине есть питерская тройка Барриос-Клаудиньо-Вендел и спартаковская Умяров-Барко-Мартинс. И я бы сейчас не сказал, что спартаковцы выглядят слабее. А вот у «Зенита», есть ощущение, что у полузащиты наступило пресыщение победами, нет сверхусилия. И, по сути, мы выходим на вывод о том, что из состава «Зенита» на своей позиции сейчас сильнее только Дуглас Сантос», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

На зимний перерыв «Зенит» ушёл на втором месте в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 39 очков, отставая от лидирующего «Краснодара» по дополнительным показателям. «Спартак» занимает третье место, записав в свой актив 37 очков.

Материалы по теме
В «Бунёдкоре» подтвердили интерес «Спартака», «Зенита» и ЦСКА к 17-летнему защитнику
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android