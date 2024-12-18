«Спартак» по уровню футболистов не хуже «Зенита». Шалимов сравнил составы двух клубов

Бывший главный тренер «Урала» и «Краснодара» Игорь Шалимов сравнил составы московского «Спартака» и санкт-петербургского «Зенита». По мнению специалиста, в данный момент состав красно-белых сильнее состава сине-бело-голубых практически на каждой отдельной позиции.

«Считаю, что «Спартак» по уровню футболистов не хуже. Оборона, за исключением позиции левого защитника, не слабее. В атаке Угальде забил больше форвардов «Зенита», вместе взятых. Слева в атаке видим противостояние Мостовой/Педро против Маркиньоса, и спартаковец сильнее. В паре Глушенков — Бонгонда сильнее россиянин, хотя концовку спартаковец выдал отличную.

В середине есть питерская тройка Барриос-Клаудиньо-Вендел и спартаковская Умяров-Барко-Мартинс. И я бы сейчас не сказал, что спартаковцы выглядят слабее. А вот у «Зенита», есть ощущение, что у полузащиты наступило пресыщение победами, нет сверхусилия. И, по сути, мы выходим на вывод о том, что из состава «Зенита» на своей позиции сейчас сильнее только Дуглас Сантос», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

На зимний перерыв «Зенит» ушёл на втором месте в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 39 очков, отставая от лидирующего «Краснодара» по дополнительным показателям. «Спартак» занимает третье место, записав в свой актив 37 очков.