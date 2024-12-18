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Московское «Динамо» поздравило с днём рождения Юрия Никулина

Московское «Динамо» поздравило с днём рождения Юрия Никулина
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Пресс-служба «Динамо» Москва поздравила с днём рождения советского и российского артиста Юрия Никулина. Сегодня, 18 декабря, Никулину могло бы исполниться 103 года.

«Сегодня 103 года со дня рождения легендарного артиста и настоящего динамовца Юрия Никулина! Юрий Владимирович был преданным болельщиком «Динамо» с самого детства. Первым делом после возвращения с фронта он отправился на стадион на матч бело-голубых со «Спартаком». Навсегда в наших сердцах», — сказано в сообщении пресс-службы «Динамо», которое было опубликовано в телеграм-канале клуба.

Никулин — советский и российский артист цирка, цирковой режиссёр, киноактёр, телеведущий. Народный артист СССР, лауреат Государственной премии РСФСР им. братьев Васильевых. Участник Великой Отечественной войны. С 1982 по 1997 год Юрий Никулин был директором и художественным руководителем цирка на Цветном бульваре.

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