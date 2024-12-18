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Балахнин: «Химки» — не та команда, которая что-то даёт российскому футболу

Балахнин: «Химки» — не та команда, которая что-то даёт российскому футболу
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Российский тренер Сергей Балахнин поделился мнением о сложившейся ситуации в «Химках». Подмосковная команда по итогам осенней части нынешнего сезона РПЛ занимает 13-е место в турнирной таблице

«Не думаю, что ситуация в «Химках» как-то отразится на российском футболе, тем более с этой командой такое происходит не в первый раз. У них уже кто-то уходил, команда проваливалась и покидала РПЛ, но до сих пор играет в футбол. «Химки» — не та команда, которая что-то даёт российскому футболу.

Не думаю, что клуб выкарабкается из этой ситуации. Финансовые проблемы повлекут за собой и другие большие проблемы. В «Химках» много приглашённых иностранцев во главе с тренером. Они точно не будет играть бесплатно. На своём опыте говорю, что иностранец никогда не будет играть просто так. Если не будет выплат, будут задержки, это будет отображаться на игре», — сказал Балахнин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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