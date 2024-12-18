Владимир Газзаев назвал команды, претендующие на чемпионство в РПЛ

Российский тренер Владимир Газзаев высказался о претендентах на чемпионство в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Зенит», конечно, является одним из главных фаворитов на завоевание очередного чемпионского титула, так как в команде собраны очень квалифицированные игроки. Однако у других команд всегда есть шансы и возможности на победу в чемпионате. Я говорю о «Краснодаре», «Динамо», ЦСКА, «Локомотиве», а также и о «Спартаке», — приводит слова Газзаева Metaratings.

На зимний перерыв «Зенит» ушёл на втором месте в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 39 очков, отставая от лидирующего «Краснодара» по дополнительным показателям. «Спартак» занимает третье место, записав в свой актив 37 очков.