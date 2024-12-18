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«Химки» задолжали «Оренбургу» свыше 50 млн рублей за трансфер Веры

«Химки» задолжали «Оренбургу» свыше 50 млн рублей за трансфер Веры
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Подмосковные «Химки» до сих пор не выплатили «Оренбургу» 50 млн рублей за переход полузащитника Лукаса Веры. Об этом сообщает «РБ Спорт». По информации источника, если долг не будет погашен до конца года, то на подмосковный клуб будет наложен ещё один запрет на регистрацию новичков.

Вера присоединился к «Химкам» в летнее межсезонье — 2024. Действующий контракт аргентинца с российским клубом рассчитан до конца июня 2026 года. В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги 27-летний футболист провёл 18 матчей, забил четыре гола и сделал три результативные передачи.

После 18 сыгранных туров «Химки» заработали 16 очков и располагаются на 13-й строчке в турнирной таблице чемпионата России. В прошедшем туре подопечные Франка Артиги разгромно уступили московскому «Динамо» (1:4).

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