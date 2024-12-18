Шалимов: не совсем понимаю, когда говорят, что «Зениту» нужно усиление

Бывший главный тренер «Урала» и «Краснодара» Игорь Шалимов считает, что санкт-петербургскому «Зениту» необходимо тактически усилить свою игру, а не за счёт покупки новых футболистов.

«Вспоминаю «Зенит» позапрошлого чемпионата, с блестящим Малкомом и классным розыгрышем, когда забивали чуть ли не в пустые ворота. Сейчас слишком много перемен, и я не понимаю критики Клаудиньо и Вендела. Показателен матч с «Факелом» дома, когда в составе вышли Соболев, Кассьерра и Лусиано. За первый тайм команда не нанесли ни одного точного удара. И бедолага Вендел получал мячи в центре и не понимал, что ему делать — игры нет, непонятно, с кем обыграться.

Когда говорят о том, что нужно обязательно усиление, я не совсем понимаю это. Нужно разобраться с теми, кто есть, разобраться с расстановкой. Это вопрос игры, а не игроков», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

На зимний перерыв «Зенит» ушёл на втором месте в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 39 очков, отставая от лидирующего «Краснодара» по дополнительным показателям. «Спартак» занимает третье место, записав в свой актив 37 очков.