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Комличенко: в самолёте запахло жареным — у всех сиденья мокрые были!

Комличенко: в самолёте запахло жареным — у всех сиденья мокрые были!
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Нападающий «Ростова» Николай Комличенко рассказал о самом страшном авиаперелёте за последнее время.

— Можешь вспомнить самую безумную дорогу или поездку за это время?
— Ада не было. Недавно перед «Спартаком» прилетели. Приземлялись. В Москве был ветер сумасшедший. И мы, и «Краснодар» в этот день прилетали перед Кубком. Вообще ужас! Нас так трясло — думал, что всё. В самолёте запахло жареным. У всех сиденья мокрые были. Я тебе говорю! Единственное, пилот на спокухе: «Ребят, чуть-чуть потрясёт, пристегнитесь». А нас вообще трясёт жёстко. У меня телефон из рук вылетел, я его ловил. «Краснодар» чуть раньше нас прилетел. Байрамян разговаривал со Сперцяном. Эдик тоже говорит, что была жесть. Очень жёстко. Это прям из недавнего», — сказал Комличенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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