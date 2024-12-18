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Сафонов попал в заявку «ПСЖ» на игру с «Монако», Головин — в составе монегасков

Сафонов попал в заявку «ПСЖ» на игру с «Монако», Головин — в составе монегасков
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Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов оказался в заявке парижан на игру 16-го тура Лиги 1 с «Монако». Полузащитник Александр Головин — в заявке монегасков.

Матч между «ПСЖ» и «Монако» состоится сегодня, 18 декабря. Встреча пройдёт на стадионе «Луи II» в Монако. В качестве главного арбитра встречи выступит Франсуа Летексье. Стартовый свисток раздастся в 23:00 мск.

По состоянию на сегодняшний день «ПСЖ» занимает первое место в турнирной таблице Лиги 1. Парижане набрали 37 очков по результатам 15 проведённых встреч. «Монако» располагается на третьей строчке. У подопечных Адольфа Хюттера 30 очков в активе.

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